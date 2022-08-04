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Published by lebarmy4 on جمعة, 04/08/2022 - 18:27
توفيت المربية الفاضلة ناديا فياض والدة زوجة العميد الركن المتقاعد خضر حمود من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 4 / 2022 بعد صلاة الظهر في بلدة أنصار.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 10 / 4 / 2022 في منزل والد الفقيدة السيد طلعت ابراهيم فياض (ابو انور) وبتاريخ 12 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء- خلف المديرية العامة لأمن الدولة وبتاريخ 16 / 4 / 2022 إبتداءً من االساعة 11.00 ولغاية الساعة 12.00 في حسينية بلدة أنصار أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف:
- العميد الركن المتقاعد خضر حمود: 696882 / 03.
- زوجة العميد الركن المتقاعد خضر حمود(لمى الخطيب):736911 / 03.
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Date:
الجمعة, أبريل 8, 2022