توفيت المربية الفاضلة ناديا فياض والدة زوجة العميد الركن المتقاعد خضر حمود من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 4 / 2022 بعد صلاة الظهر في بلدة أنصار.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 10 / 4 / 2022 في منزل والد الفقيدة السيد طلعت ابراهيم فياض (ابو انور) وبتاريخ 12 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء- خلف المديرية العامة لأمن الدولة وبتاريخ 16 / 4 / 2022 إبتداءً من االساعة 11.00 ولغاية الساعة 12.00 في حسينية بلدة أنصار أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف: