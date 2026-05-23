توفيت السيدة نزيها إيليا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد خير فريجه (۸۳۰۰۱٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٤ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة سيدة المعونات الرعائية - ذوق مكايل - كسروان.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰٠ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٥٣٧٢٠٥.