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Published by lebarmy2 on اثنين, 12/26/2022 - 23:14
توفيت السيدة جنفياف يوسف يمّين والدة زوجة العميد الركن المتقاعد سيمون عقل من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جنفياف يوسف يمّين والدة زوجة العميد الركن المتقاعد سيمون عقل من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 12 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار شربل – المجمع الرعوي – زكريت.
تقبل التعازي بتاريخ 26 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 27 / 12 /2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في المجمع المذكور.
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Date:
الاثنين, ديسمبر 26, 2022