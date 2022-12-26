توفيت السيدة جنفياف يوسف يمّين والدة زوجة العميد الركن المتقاعد سيمون عقل من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 12 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار شربل – المجمع الرعوي – زكريت.

تقبل التعازي بتاريخ 26 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 27 / 12 /2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في المجمع المذكور.