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Published by lebarmy16 on جمعة, 06/24/2022 - 16:34
توفيت السيدة عناية الخطيب والدة زوجة العميد الركن المتقاعد شادي المعلم من ضباط لبجيش اللبناني.
توفيت السيدة عناية الخطيب والدة زوجة العميد الركن المتقاعد شادي المعلم من ضباط لبجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 6 / 2022 بعد صلاة العصر عند الساعة 17.00 فيخلية آل الخطيب، وتوارى الثرى في جبانة العائلة – المطريات – شحيم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزلها الكائن في بلدة شحيم – حي الجامع، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
العميد الركن المتقاعد شادي المعلم: 761644 / 03.
إبنها الشيخ منيب: 906819 / 03.
إبنتها الدكتورة حياة: 028901 / 03.
إبنتها الأستاذة هالة: 341053 / 03.
إبنتها السيدة أمل: 947186 / 03.
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Date:
الجمعة, يونيو 24, 2022