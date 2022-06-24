توفيت السيدة عناية الخطيب والدة زوجة العميد الركن المتقاعد شادي المعلم من ضباط لبجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 6 / 2022 بعد صلاة العصر عند الساعة 17.00 فيخلية آل الخطيب، وتوارى الثرى في جبانة العائلة – المطريات – شحيم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزلها الكائن في بلدة شحيم – حي الجامع، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

العميد الركن المتقاعد شادي المعلم: 761644 / 03.

إبنها الشيخ منيب: 906819 / 03.

إبنتها الدكتورة حياة: 028901 / 03.

إبنتها الأستاذة هالة: 341053 / 03.

إبنتها السيدة أمل: 947186 / 03.