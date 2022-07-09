توفيت السيدة إلماظ العاقوري والدة زوجة العميد الركن المتقاعد شارل الشيخاني من ضبّاط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 9 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار سابا الرعائية - كفر حي - البترون.

تُقبل التعازي بتاريخ 7 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وقبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/256756.

