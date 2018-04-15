توفيت الحاجة فايزة زريق والدة زوجة العميد الركن المتقاعد شوقي عواضه من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 15 / 4 / 2018 في بلدتها ميس الجبل.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – جانب المديرية العامة لأمن الدولة، ويُقام لها ذكرى أُسبوع بتاريخ 22 / 4 / 2018 الساعة 10.00 في قاعة حسينية الإمام علي بن موسى الرضا الكائنة في بلدتها المذكورة أعلاه.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد شوقي عواضه 03/252131)