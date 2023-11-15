توفيت السيدة سعاد ديب نضور والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد صلاح الياس (760176) من ضبّاط الجيش اللبناني والعميد المتقاعد يوسف سمنه من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي..

يقام المأتم بتاريخ 15 / 11 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة- بدادون- قضاء عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 16 / 11/ 2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه، او عبر الاتصال على احد رقمي الهاتف: