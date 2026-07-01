- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on أربعاء, 07/01/2026 - 17:25
توفيت السيدة كاترينا عبود والدة زوجة العميد الركن المتقاعد طوني شاوول (٨٦٠٠۳۹) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة كاترينا عبود والدة زوجة العميد الركن المتقاعد طوني شاوول (٨٦٠٠۳۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢ الساعة ۱۷.۰۰ في صالون كنيسة سيدة النجاة - كفر صغاب - زغرتا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح - بعبدا.
Ar
Date:
الأربعاء, يوليو 1, 2026