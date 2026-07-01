توفيت السيدة كاترينا عبود والدة زوجة العميد الركن المتقاعد طوني شاوول (٨٦٠٠۳۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢ الساعة ۱۷.۰۰ في صالون كنيسة سيدة النجاة - كفر صغاب - زغرتا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح - بعبدا.