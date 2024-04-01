توفيت السيدة نادرة عبد القادر شوا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد عبد الرحمن اسعد (800123) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 1 / 2024 الساعة 12.00 في جبانة بلدة معركة – الجنوب.

تقبل التعازي بتاريخي 4 و 5 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل السيد جلال روميه – حي الشرق، وبتاريخ 6 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية بلدة معركة، وبتاريخي 7 و 8 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في بيروت – قصقص – بناية أفريقيا – الطابق الأول، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الرحمن اسعد على رقم الهاتف: 767664 / 03.