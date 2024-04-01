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Published by lebarmy16 on خميس, 01/04/2024 - 11:40
توفيت السيدة نادرة عبد القادر شوا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد عبد الرحمن اسعد (800123) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نادرة عبد القادر شوا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد عبد الرحمن اسعد (800123) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 1 / 2024 الساعة 12.00 في جبانة بلدة معركة – الجنوب.
تقبل التعازي بتاريخي 4 و 5 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل السيد جلال روميه – حي الشرق، وبتاريخ 6 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية بلدة معركة، وبتاريخي 7 و 8 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في بيروت – قصقص – بناية أفريقيا – الطابق الأول، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الرحمن اسعد على رقم الهاتف: 767664 / 03.
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Date:
الخميس, يناير 4, 2024