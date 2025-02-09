توفيت السيدة صوميا الياس كميد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد عبد الله حوراني (٨٦٠١٦٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار نوهرا - ساحل علما - جونيه.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۰ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الله حوراني على رقم الهاتف الخلوي: 965708 / 03.