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Published by lebarmy2 on أحد, 02/09/2025 - 14:46
توفيت السيدة صوميا الياس كميد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد عبد الله حوراني (٨٦٠١٦٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار نوهرا - ساحل علما - جونيه.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۰ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الله حوراني على رقم الهاتف الخلوي: 965708 / 03.
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Date:
الأحد, فبراير 9, 2025