توفيت الحاجة أديبة محمود الشبير والدة زوجة العميد الركن المتقاعد عدي شمس الدين من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 2/ 2022 عند صلاة الظهر في بلدة عانوت – الشوف، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في بلدة عانوت حيّ الخريبة – الطريق العام، وبعد الدفن والثاني في خلية مسجد عانوت إبتداءً من بعد صلاة العصر ولغاية صلاة العشاء والثالث إبتداءً من بعد صلاة الظهر ولغاية أذان العشاء أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

- العميد الركن المتقاعد عدي شمس الدين: 383999 / 71.

- زوجة العميد الركن المتقاعد عدي شمس الدين السيدة مهى: 881301 / 03.