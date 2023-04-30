Published by amhammoud on أحد, 04/30/2023 - 23:08

توفيت الحاجة سكينة حمدان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد علي حمود من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2023 قبل صلاة الظهر في جبانة بلدة حومين التحتا - الجنوب.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/611156.

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Date: 
الأحد, أبريل 30, 2023