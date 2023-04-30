توفيت الحاجة سكينة حمدان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد علي حمود من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2023 قبل صلاة الظهر في جبانة بلدة حومين التحتا - الجنوب.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/611156.