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Published by amhammoud on أحد, 04/30/2023 - 23:08
توفيت الحاجة سكينة حمدان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد علي حمود من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة سكينة حمدان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد علي حمود من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2023 قبل صلاة الظهر في جبانة بلدة حومين التحتا - الجنوب.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/611156.
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Date:
الأحد, أبريل 30, 2023