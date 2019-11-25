توفيت الحاجة سميرة فؤاد كشلي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد علي عواد من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 26 / 11 / 2019 عند صلاة العصر (الساعة 14,30) في جامع عين المريسة وتوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في منطقة عائشة بكار – شارع حسن كامل الصبّاح – بناية الحوت – الطابق الرابع، وبتاريخي 27و28 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 للرجال والنساء في خلية جامع عين المريسة. (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد علي عواد: 848790/ 03 )