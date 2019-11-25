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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 11/26/2019 - 16:25
توفيت الحاجة سميرة فؤاد كشلي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد علي عواد من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة سميرة فؤاد كشلي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد علي عواد من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 26 / 11 / 2019 عند صلاة العصر (الساعة 14,30) في جامع عين المريسة وتوارى الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في منطقة عائشة بكار – شارع حسن كامل الصبّاح – بناية الحوت – الطابق الرابع، وبتاريخي 27و28 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 للرجال والنساء في خلية جامع عين المريسة. (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد علي عواد: 848790/ 03 )
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Date:
الاثنين, نوفمبر 25, 2019