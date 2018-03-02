توفيت الحاجة خديجة جمال الدين والدة زوجة العميد الركن المتقاعد غسان حكيم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 /2/ 2018 الساعة 15.00 في جبانة الرادوف- الرويس- برج البراجنة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 4 ، 5 و 6 /2/ 2018 في منزل إبنتها الدكتورة نازك الكائن في جل البحر رأس بيروت- بناية رسامني ويونس- قرب مطعم مروش- الطابق الأول وبتاريخ 8 /2/ 2018 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العملي- قرب المديرية العامة لأمن الدولة ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد غسان حكيم: 640086 /03).

