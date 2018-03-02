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Published by lebarmy1 on سبت, 02/03/2018 - 11:50
توفيت الحاجة خديجة جمال الدين والدة زوجة العميد الركن المتقاعد غسان حكيم من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة خديجة جمال الدين والدة زوجة العميد الركن المتقاعد غسان حكيم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 /2/ 2018 الساعة 15.00 في جبانة الرادوف- الرويس- برج البراجنة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 4 ، 5 و 6 /2/ 2018 في منزل إبنتها الدكتورة نازك الكائن في جل البحر رأس بيروت- بناية رسامني ويونس- قرب مطعم مروش- الطابق الأول وبتاريخ 8 /2/ 2018 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العملي- قرب المديرية العامة لأمن الدولة ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد غسان حكيم: 640086 /03).
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Date:
السبت, فبراير 3, 2018