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Published by lebarmy13 on اثنين, 11/21/2022 - 16:30
توفيت السيدة ناديا الخوري يوسف مراد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد فادي سليمان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 11 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار أنطونيوس الكبير – جديدة المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكبيسة المذكورة أعلاه وبعد الدفن في صالون كنيسة مار يوسف – مرج برجا، وبتاريخ 23 /11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير – جديدة المتن أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد فادي سليمان على رقم الهاتف : 007557 / 03.
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Date:
الاثنين, نوفمبر 21, 2022