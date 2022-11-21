توفيت السيدة ناديا الخوري يوسف مراد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد فادي سليمان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 11 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار أنطونيوس الكبير – جديدة المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكبيسة المذكورة أعلاه وبعد الدفن في صالون كنيسة مار يوسف – مرج برجا، وبتاريخ 23 /11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير – جديدة المتن أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد فادي سليمان على رقم الهاتف : 007557 / 03.