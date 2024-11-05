Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/05/2024 - 15:13

توفيت السيدة نهاد يونان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد لحود جرجس (٧٠٠٠٢٣) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار سركيس وباخوس – طورزا.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ قبل الدفن وبعده بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة كنيسة مار شربل – كفر ياسين - أدما، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد لحود جرجس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٥٨٤٣١.

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Date: 
الثلاثاء, نوفمبر 5, 2024