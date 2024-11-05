توفيت السيدة نهاد يونان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد لحود جرجس (٧٠٠٠٢٣) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار سركيس وباخوس – طورزا.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ قبل الدفن وبعده بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة كنيسة مار شربل – كفر ياسين - أدما، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد لحود جرجس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٥٨٤٣١.