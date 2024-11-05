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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/05/2024 - 15:13
توفيت السيدة نهاد يونان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد لحود جرجس (٧٠٠٠٢٣) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نهاد يونان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد لحود جرجس (٧٠٠٠٢٣) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار سركيس وباخوس – طورزا.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ قبل الدفن وبعده بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة كنيسة مار شربل – كفر ياسين - أدما، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد لحود جرجس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٥٨٤٣١.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 5, 2024