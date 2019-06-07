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Published by lebarmy3 on سبت, 07/06/2019 - 15:04
توفيت والدة زوجة العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت والدة زوجة العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 /7 /2019 الساعة 16,30 في كنيسة مار جرجس- اهدن.
تقبل التعازي بتاريخي 5 و6 /7 /2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 /7 /2019 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر.
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Date:
الجمعة, يوليو 5, 2019