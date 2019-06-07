توفيت والدة زوجة العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 /7 /2019 الساعة 16,30 في كنيسة مار جرجس- اهدن.

تقبل التعازي بتاريخي 5 و6 /7 /2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 /7 /2019 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر.