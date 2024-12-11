Published by lebarmy12 on أربعاء, 12/11/2024 - 16:36

توفيت الحاجة سميرة عباس والدة زوجة العميد الركن المتقاعد ماجد عباس (٨٥٠٠٦٦) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١١ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة فلاوة - بعلبك.

تقبل التعازي في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد ماجد عباس
على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٧٦٧٤٨٠.

Ar
Date: 
الأربعاء, ديسمبر 11, 2024