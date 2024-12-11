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Published by lebarmy12 on أربعاء, 12/11/2024 - 16:36
تقبل التعازي في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد ماجد عباس
توفيت الحاجة سميرة عباس والدة زوجة العميد الركن المتقاعد ماجد عباس (٨٥٠٠٦٦) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١١ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة فلاوة - بعلبك.
تقبل التعازي في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد ماجد عباس
على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٧٦٧٤٨٠.
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Date:
الأربعاء, ديسمبر 11, 2024