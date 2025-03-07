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Published by lebarmy2 on جمعة, 03/07/2025 - 14:21
توفيت السيدة فيلومينا دياب والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مارون خريش (۷٥۰۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٨ الساعة ۱۲:۰۰ في كنيسة السيدة - عين إبل، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/۳/۹ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٤٤١١٣.
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Date:
الجمعة, مارس 7, 2025