توفيت السيدة شمّا سليمان شعيا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مارون دياب (۷٥۰۰۷۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ الساعة ١١:٠٠ في كنيسة السيدة - عين إبل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٥:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة مار مطانيوس - الجديدة، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۳٥۰۸۸۰.