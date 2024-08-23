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Published by lebarmy4 on جمعة, 08/23/2024 - 19:54
توفيت السيدة شمّا سليمان شعيا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مارون دياب (۷٥۰۰۷۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ الساعة ١١:٠٠ في كنيسة السيدة - عين إبل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٥:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة مار مطانيوس - الجديدة، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۳٥۰۸۸۰.
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Date:
الجمعة, أغسطس 23, 2024