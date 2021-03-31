Published by lebarmy16 on أربعاء, 03/31/2021 - 16:15

توفيت الحاجة فاطمة مرعب والدة زوجة العميد الركن المتقاعد محمد يحي مرعب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 3 / 2021 عقب صلاة العصر في مسجد البيرة الكبير-عكار.
تقبل التعازي بتاريخي 1 و 2 / 4 / 2021 من بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة المسجد المذكور أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 934850 / 71.

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Date: 
الأربعاء, مارس 31, 2021