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Published by lebarmy16 on أربعاء, 03/31/2021 - 16:15
توفيت الحاجة فاطمة مرعب والدة زوجة العميد الركن المتقاعد محمد يحي مرعب من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة فاطمة مرعب والدة زوجة العميد الركن المتقاعد محمد يحي مرعب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 3 / 2021 عقب صلاة العصر في مسجد البيرة الكبير-عكار.
تقبل التعازي بتاريخي 1 و 2 / 4 / 2021 من بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة المسجد المذكور أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 934850 / 71.
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Date:
الأربعاء, مارس 31, 2021