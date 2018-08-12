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Published by lebarmy12 on سبت, 12/08/2018 - 15:19
توفيت السيدة سميرة خريزات والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مصطفى الدر من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سميرة خريزات والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مصطفى الدر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 12 / 2018 الساعة 15,30 في بلدة ميفذون – قضاء النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 9 و 10 / 12 / 2018 في منزلها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 13 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي قرب مبنى المديرية العامة لأمن الدولة – الرملة البيضا.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد مصطفى الدر 03/394525).
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Date:
السبت, ديسمبر 8, 2018