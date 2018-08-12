توفيت السيدة سميرة خريزات والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مصطفى الدر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 12 / 2018 الساعة 15,30 في بلدة ميفذون – قضاء النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 9 و 10 / 12 / 2018 في منزلها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 13 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي قرب مبنى المديرية العامة لأمن الدولة – الرملة البيضا.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد مصطفى الدر 03/394525).