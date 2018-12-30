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Published by lebarmy2 on أحد, 12/30/2018 - 20:21
توفيت السيدة فاطمة عيد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فاطمة عيد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 12 /2018 الساعة 14.00 في جبانة الباشورة – بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في حي الكولا – بناية حمود – الطابق الرابع وبتاريخي 1 و 2 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية الكائنة في الصنائع – بناية بارك باور – الطابق الأول.
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Date:
الأحد, ديسمبر 30, 2018