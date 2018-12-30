Published by lebarmy2 on أحد, 12/30/2018 - 20:21

توفيت السيدة فاطمة عيد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 12 /2018 الساعة 14.00 في جبانة الباشورة – بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في حي الكولا – بناية حمود – الطابق الرابع وبتاريخي 1 و 2 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية الكائنة في الصنائع – بناية بارك باور – الطابق الأول.

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Date: 
الأحد, ديسمبر 30, 2018