توفيت السيدة وداد سليم سقيرق والدة زوجة العميد الركن المتقاعد ميشال الخوري (۸۳۰۰۲۰) من ضبّاط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٥ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار مارون - بزبدين.
تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١١/١٦ اعتبارًا من الساعة ۱۳,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في منزل الفقيدة الكائن في بزبدين.

الجمعة, نوفمبر 14, 2025