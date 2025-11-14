توفيت السيدة وداد سليم سقيرق والدة زوجة العميد الركن المتقاعد ميشال الخوري (۸۳۰۰۲۰) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٥ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار مارون - بزبدين.

تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١١/١٦ اعتبارًا من الساعة ۱۳,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في منزل الفقيدة الكائن في بزبدين.