توفيت السيدة كلودين فرح نعمة والدة زوجة العميد الركن المتقاعد ميشال المير (٧٥٠٠١٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ الساعة ١٧:٣٠ في كنيسة سيدة الخلاص - شكا.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وقبل الدفن وبعده، وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الرعية، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٨٥١٨٥٧.