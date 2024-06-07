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Published by lebarmy4 on سبت, 07/06/2024 - 20:11
توفيت السيدة كلودين فرح نعمة والدة زوجة العميد الركن المتقاعد ميشال المير (٧٥٠٠١٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ الساعة ١٧:٣٠ في كنيسة سيدة الخلاص - شكا.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وقبل الدفن وبعده، وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الرعية، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٨٥١٨٥٧.
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Date:
السبت, يوليو 6, 2024