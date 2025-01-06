Published by lebarmy15 on اثنين, 01/06/2025 - 15:56

توفيت السيدة رينيه صوايا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد نعيم زياده (۸۰۰۰۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۱/۷ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار نقولا - شرين - المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٨ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد نعيم زياده على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٢٢٥٨٨.

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Date: 
الاثنين, يناير 6, 2025