توفيت السيدة رينيه صوايا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد نعيم زياده (۸۰۰۰۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۱/۷ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار نقولا - شرين - المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٨ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد نعيم زياده على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٢٢٥٨٨.