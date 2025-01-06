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Published by lebarmy15 on اثنين, 01/06/2025 - 15:56
توفيت السيدة رينيه صوايا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد نعيم زياده (۸۰۰۰۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة رينيه صوايا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد نعيم زياده (۸۰۰۰۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۱/۷ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار نقولا - شرين - المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٨ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد نعيم زياده على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٢٢٥٨٨.
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Date:
الاثنين, يناير 6, 2025