توفيت السيدة إيفون ظاويطه والدة زوجة العميد الركن المتقاعد وليد البرخش من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – علما – قضاء زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 14 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – المنية، وبتاريخ 15/ 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر – جونيه.( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد وليد البرخش : 405 410 /03)