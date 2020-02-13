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Published by lebarmy13 on خميس, 02/13/2020 - 10:34
توفيت السيدة إيفون ظاويطه والدة زوجة العميد الركن المتقاعد وليد البرخش من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة إيفون ظاويطه والدة زوجة العميد الركن المتقاعد وليد البرخش من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – علما – قضاء زغرتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 14 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – المنية، وبتاريخ 15/ 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر – جونيه.( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد وليد البرخش : 405 410 /03)
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Date:
الأربعاء, فبراير 12, 2020