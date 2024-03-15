توفيت الحاجة حسيبة البعلبكي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف أبو شاهين (860206) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 15 / 3 / 2024 الساعة 17:00 في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.

تقبل التعازي بتاريخي 16 و17 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 10:00 لغاية الساعة 17:00 في دار الطيبة - المنارة أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على الهاتف الخلوي: 232973 / 03.