Published by lebarmy16 on جمعة, 03/15/2024 - 23:20

توفيت الحاجة حسيبة البعلبكي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف أبو شاهين (860206) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 15 / 3 / 2024 الساعة 17:00 في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.
تقبل التعازي بتاريخي 16 و17 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 10:00 لغاية الساعة 17:00 في دار الطيبة - المنارة أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على الهاتف الخلوي: 232973 / 03.

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Date: 
الجمعة, مارس 15, 2024