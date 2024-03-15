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Published by lebarmy16 on جمعة, 03/15/2024 - 23:20
توفيت الحاجة حسيبة البعلبكي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف أبو شاهين (860206) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة حسيبة البعلبكي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف أبو شاهين (860206) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 15 / 3 / 2024 الساعة 17:00 في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.
تقبل التعازي بتاريخي 16 و17 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 10:00 لغاية الساعة 17:00 في دار الطيبة - المنارة أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على الهاتف الخلوي: 232973 / 03.
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Date:
الجمعة, مارس 15, 2024