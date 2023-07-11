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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 11/07/2023 - 16:33
توفيت السيدة جورجيت أبو فاضل والدة زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف الجدم (700060) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جورجيت أبو فاضل والدة زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف الجدم (700060) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 11 / 2023 الساعة 16,00 في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك – رومية – المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداء من الساعة 11,00 وبعده لغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 9 / 11 / 2023 إبتداء من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد يوسف الجدم على رقم الهاتف : 500043/ 03 .
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 7, 2023