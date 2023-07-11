توفيت السيدة جورجيت أبو فاضل والدة زوجة العميد الركن المتقاعد يوسف الجدم (700060) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 11 / 2023 الساعة 16,00 في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك – رومية – المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداء من الساعة 11,00 وبعده لغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 9 / 11 / 2023 إبتداء من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد يوسف الجدم على رقم الهاتف : 500043/ 03 .