Published by lebarmy16 on اثنين, 07/26/2021 - 11:39

توفيت السيدة كاتيا طانيوس فياض والدة زوجة العميد الركن الياس حنا قائد المركز العالي للرياضة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 7 / 2021 الساعة 15.00 في قاعة كنيسة سيدة الإنتقال الرعائية-عينطورة-كسروان.
تقبل التعازي بتاريخ 24 / 7 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في القاعة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف 176747 / 71.

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Date: 
الجمعة, يوليو 23, 2021