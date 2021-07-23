توفيت السيدة كاتيا طانيوس فياض والدة زوجة العميد الركن الياس حنا قائد المركز العالي للرياضة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 7 / 2021 الساعة 15.00 في قاعة كنيسة سيدة الإنتقال الرعائية-عينطورة-كسروان.

تقبل التعازي بتاريخ 24 / 7 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في القاعة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف 176747 / 71.