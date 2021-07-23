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Published by lebarmy16 on اثنين, 07/26/2021 - 11:39
توفيت السيدة كاتيا طانيوس فياض والدة زوجة العميد الركن الياس حنا قائد المركز العالي للرياضة العسكرية.
توفيت السيدة كاتيا طانيوس فياض والدة زوجة العميد الركن الياس حنا قائد المركز العالي للرياضة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 7 / 2021 الساعة 15.00 في قاعة كنيسة سيدة الإنتقال الرعائية-عينطورة-كسروان.
تقبل التعازي بتاريخ 24 / 7 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في القاعة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف 176747 / 71.
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Date:
الجمعة, يوليو 23, 2021