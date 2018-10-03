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Published by lebarmy10 on سبت, 03/10/2018 - 22:30
توفيت السيدة تريز عيس بو عيس والدة زوجة العميد الركن انطون مراد من أركان الجيش للتخطيط.
توفيت السيدة تريز عيس بو عيس والدة زوجة العميد الركن انطون مراد من أركان الجيش للتخطيط.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 3 / 2018 الساعة 14.30 في كنيسة سيدة لورد – فرن الشباك.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 12 / 3 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 13 / 3 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس – جبيل.
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Date:
السبت, مارس 10, 2018