توفيت السيدة تريز عيس بو عيس والدة زوجة العميد الركن انطون مراد من أركان الجيش للتخطيط.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 3 / 2018 الساعة 14.30 في كنيسة سيدة لورد – فرن الشباك.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 12 / 3 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 13 / 3 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس – جبيل.