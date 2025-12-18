- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on خميس, 12/18/2025 - 23:19
توفيت السيدة أنطوانيت مطانوس عيد والدة زوجة العميد الركن جهاد عقيقي قائد فوج المدفعية الأول.
توفيت السيدة أنطوانيت مطانوس عيد والدة زوجة العميد الركن جهاد عقيقي قائد فوج المدفعية الأول.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/۱۲/۱۹ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة مار جرجس الرعائية - رعشين - كسروان.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰، ويلي ذلك قداس المرافقة في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن جهاد عقيقي على رقم الهاتف: ٠٣/٥٠٢٣٠٨.
Ar
Date:
الخميس, ديسمبر 18, 2025