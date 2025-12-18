توفيت السيدة أنطوانيت مطانوس عيد والدة زوجة العميد الركن جهاد عقيقي قائد فوج المدفعية الأول.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/۱۲/۱۹ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة مار جرجس الرعائية - رعشين - كسروان.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰، ويلي ذلك قداس المرافقة في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن جهاد عقيقي على رقم الهاتف: ٠٣/٥٠٢٣٠٨.