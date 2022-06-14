توفيت السيدة هيلانه سليم والدة زوجة العميد الركن روجه لطوف من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد مفصول الى مكتب القائد.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – بحمدون ويوارى جثمانها الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 16 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف:761773 /03.