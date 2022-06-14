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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 06/14/2022 - 17:24
توفيت السيدة هيلانه سليم والدة زوجة العميد الركن روجه لطوف من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد مفصول الى مكتب القائد.
توفيت السيدة هيلانه سليم والدة زوجة العميد الركن روجه لطوف من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد مفصول الى مكتب القائد.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – بحمدون ويوارى جثمانها الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 16 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف:761773 /03.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 14, 2022