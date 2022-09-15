Published by lebarmy3 on خميس, 09/15/2022 - 22:49

توفيت السيدة ادال بطرس الشدياق والدة زوجة العميد الركن روجيه حلو قائد منطقة الجنوب.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 9 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار عبدا - بكفيا.
تقبل التعازي بتاريخ 16 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 وبعد الدفن وبتاريخ 17 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/963311.

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Date: 
الخميس, سبتمبر 15, 2022