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Published by lebarmy3 on خميس, 09/15/2022 - 22:49
توفيت السيدة ادال بطرس الشدياق والدة زوجة العميد الركن روجيه حلو قائد منطقة الجنوب.
توفيت السيدة ادال بطرس الشدياق والدة زوجة العميد الركن روجيه حلو قائد منطقة الجنوب.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 9 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار عبدا - بكفيا.
تقبل التعازي بتاريخ 16 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 وبعد الدفن وبتاريخ 17 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/963311.
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Date:
الخميس, سبتمبر 15, 2022