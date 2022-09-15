توفيت السيدة ادال بطرس الشدياق والدة زوجة العميد الركن روجيه حلو قائد منطقة الجنوب.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 9 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار عبدا - بكفيا.

تقبل التعازي بتاريخ 16 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 وبعد الدفن وبتاريخ 17 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/963311.