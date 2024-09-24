Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/24/2024 - 18:36

توفيت السيدة نينات سليم سركيس والدة زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب.
 
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الناعمة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد الركن شربل أبو خليل على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٣٧٤٤٩.

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Date: 
الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024