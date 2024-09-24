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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/24/2024 - 18:36
توفيت السيدة نينات سليم سركيس والدة زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب.
توفيت السيدة نينات سليم سركيس والدة زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الناعمة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد الركن شربل أبو خليل على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٣٧٤٤٩.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024