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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/24/2024 - 18:36
توفيت السيدة نينات سليم سركيس والدة زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب ووالدة الرائد المتقاعد جهاد الخوري (٢٠٠٠٠٠١٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نينات سليم سركيس والدة زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب ووالدة الرائد المتقاعد جهاد الخوري (٢٠٠٠٠٠١٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الناعمة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
العميد الركن شربل أبو خليل: ٧٠/٩٣٧٤٤٩.
الرائد المتقاعد جهاد الخوري: ٧١/٧٦١١٢٢.
Ar
Date:
الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024