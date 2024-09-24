توفيت السيدة نينات سليم سركيس والدة زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب ووالدة الرائد المتقاعد جهاد الخوري (٢٠٠٠٠٠١٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الناعمة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

العميد الركن شربل أبو خليل: ٧٠/٩٣٧٤٤٩.

الرائد المتقاعد جهاد الخوري: ٧١/٧٦١١٢٢.