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Published by lebarmy12 on أحد, 08/18/2024 - 17:41
توفيت السيدة مهى يوسف البشعلاني والدة زوجة العميد الركن طوني إبراهيم قائد فوج المدرعات الأول.
توفيت السيدة مهى يوسف البشعلاني والدة زوجة العميد الركن طوني إبراهيم قائد فوج المدرعات الأول.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٩ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة مار سمعان العمودي - غوسطا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد الركن طوني إبراهيم على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٠٥٥٨٥.
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Date:
الأحد, أغسطس 18, 2024