توفيت السيدة مهى يوسف البشعلاني والدة زوجة العميد الركن طوني إبراهيم قائد فوج المدرعات الأول.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٩ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة مار سمعان العمودي - غوسطا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد الركن طوني إبراهيم على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٠٥٥٨٥.