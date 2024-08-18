Published by lebarmy12 on أحد, 08/18/2024 - 17:41

توفيت السيدة مهى يوسف البشعلاني والدة زوجة العميد الركن طوني إبراهيم قائد فوج المدرعات الأول.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٩ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة مار سمعان العمودي - غوسطا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد الركن طوني إبراهيم على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٠٥٥٨٥.

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Date: 
الأحد, أغسطس 18, 2024