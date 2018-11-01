Published by lebarmy2 on خميس, 01/11/2018 - 22:10

توفيت السيدة سميرة اسحق الشيخ والدة زوجة العميد الركن عبدالله مخول قائد مقر عام منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة تيريز – الفياضية.
تقبل التعازي بتاريخ 11 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 12 و 13 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

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Date: 
الخميس, يناير 11, 2018