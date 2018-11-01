توفيت السيدة سميرة اسحق الشيخ والدة زوجة العميد الركن عبدالله مخول قائد مقر عام منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة تيريز – الفياضية.

تقبل التعازي بتاريخ 11 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 12 و 13 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.