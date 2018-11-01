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Published by lebarmy2 on خميس, 01/11/2018 - 22:10
توفيت السيدة سميرة اسحق الشيخ والدة زوجة العميد الركن عبدالله مخول قائد مقر عام منطقة البقاع.
توفيت السيدة سميرة اسحق الشيخ والدة زوجة العميد الركن عبدالله مخول قائد مقر عام منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة تيريز – الفياضية.
تقبل التعازي بتاريخ 11 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 12 و 13 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, يناير 11, 2018