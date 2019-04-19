- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on سبت, 04/20/2019 - 07:48
توفيت السيدة نها سمعان كرم والدة زوجة العميد الركن غسان فاضل الملحق العسكري لدى الجمهورية الإيطالية.
توفيت السيدة نها سمعان كرم والدة زوجة العميد الركن غسان فاضل الملحق العسكري لدى الجمهورية الإيطالية.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 4 / 2019 الساعة 16.00 في كاتدرائية مار إسطفان الرعائية - البترون.
تقبل التعازي بتاريخ 19 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 20 / 4 / 2019 قبل الدفن وبعد لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 22 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة.
Ar
Date:
الجمعة, أبريل 19, 2019