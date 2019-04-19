توفيت السيدة نها سمعان كرم والدة زوجة العميد الركن غسان فاضل الملحق العسكري لدى الجمهورية الإيطالية.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 4 / 2019 الساعة 16.00 في كاتدرائية مار إسطفان الرعائية - البترون.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 20 / 4 / 2019 قبل الدفن وبعد لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 22 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة.