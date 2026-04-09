Published by lebarmy5 on خميس, 04/09/2026 - 22:14

توفيت المربية فدوى سمعان والدة زوجة العميد الركن فادي درغام من أركان الجيش للتجهيز.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٠ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار شربل - عبرين - البترون.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١١ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.

