توفيت السيدة أوديت عوده والدة زوجة العميد الركن مرسال بالقجي من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 7 / 2018 الساعة 18,00 في كنيسة مار جرجس – أنفه – الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 8 و 9 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.