توفيت السيدة جنات الهبر والدة زوجة العميد الركن ميشال شمعون من اركان الجيش للعديد - رئيس جهاز ادارة النوادي ووالدة الملازم أول المتقاعد جان إسطفان من ضبّاط المديرية العامة للأمن العام.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 12 / 2018 الساعة 15.00 في كنيسة الوردية في كفرشيما.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 17 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.