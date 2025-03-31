توفيت السيدة جاندارك الشمالي والدة زوجة العميد الركن نقولا صفير من مديرية التوجيه.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار زخيا العجائبي - عجلتون.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن نقولا صفير على رقم الهاتف: رباعي ٢٤٤٢.