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Published by lebarmy10 on اثنين, 03/31/2025 - 16:32
توفيت السيدة جاندارك الشمالي والدة زوجة العميد الركن نقولا صفير من مديرية التوجيه.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار زخيا العجائبي - عجلتون.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن نقولا صفير على رقم الهاتف: رباعي ٢٤٤٢.
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Date:
الاثنين, مارس 31, 2025