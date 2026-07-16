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Published by lebarmy5 on خميس, 07/16/2026 - 16:47
توفيت السيدة ليلى الفران والدة زوجة العميد الركن هارون سيّور رئيس فرع مخابرات منطقة الشمال.
توفيت السيدة ليلى الفران والدة زوجة العميد الركن هارون سيّور رئيس فرع مخابرات منطقة الشمال.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٧ الساعة ١٠.٣٠ في مدافن بلدة دير عمار - المنية - الضنية.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي السبت والأحد بتاريخي ١٨ و٢٠٢٦/٧/١٩ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس.
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Date:
الخميس, يوليو 16, 2026