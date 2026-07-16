Published by lebarmy5 on خميس, 07/16/2026 - 16:47

توفيت السيدة ليلى الفران والدة زوجة العميد الركن هارون سيّور رئيس فرع مخابرات منطقة الشمال.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٧ الساعة ١٠.٣٠ في مدافن بلدة دير عمار - المنية - الضنية.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي السبت والأحد بتاريخي ١٨ و٢٠٢٦/٧/١٩ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز  - طرابلس.

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Date: 
الخميس, يوليو 16, 2026