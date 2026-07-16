توفيت السيدة ليلى الفران والدة زوجة العميد الركن هارون سيّور رئيس فرع مخابرات منطقة الشمال.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٧ الساعة ١٠.٣٠ في مدافن بلدة دير عمار - المنية - الضنية.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي السبت والأحد بتاريخي ١٨ و٢٠٢٦/٧/١٩ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس.