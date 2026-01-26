توفيت السيدة ليلى رشيد أبو حمدان والدة زوجة العميد الركن وجدي دمج من مديرية المخابرات.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/١/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ في قاعة بيت الضيعة - دير قوبل - عاليه.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ ويومَي الأربعاء والخميس بتاريخَي ۲۸ و۲۰۲٦/١/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في القاعة المذكورة.