توفيت السيدة ليلى رشيد أبو حمدان والدة زوجة العميد الركن وجدي دمج من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/١/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ في قاعة بيت الضيعة - دير قوبل - عاليه.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ ويومَي الأربعاء والخميس بتاريخَي ۲۸ و۲۰۲٦/١/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في القاعة المذكورة.

الاثنين, يناير 26, 2026