Published by lebarmy15 on اثنين, 01/26/2026 - 23:27
توفيت السيدة ليلى رشيد أبو حمدان والدة زوجة العميد الركن وجدي دمج من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/١/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ في قاعة بيت الضيعة - دير قوبل - عاليه.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ ويومَي الأربعاء والخميس بتاريخَي ۲۸ و۲۰۲٦/١/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في القاعة المذكورة.
Date:
الاثنين, يناير 26, 2026