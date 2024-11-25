توفيت السيدة مريم رفول والدة زوجة العميد الركن وليد مرعب من أركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - سيسوق - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن وليد مرعب على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٥٩٨٧.