Published by lebarmy2 on اثنين, 11/25/2024 - 13:44

توفيت السيدة مريم رفول والدة زوجة العميد الركن وليد مرعب من أركان الجيش للعمليات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - سيسوق - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن وليد مرعب على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٥٩٨٧.

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Date: 
الأحد, نوفمبر 24, 2024