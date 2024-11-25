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Published by lebarmy2 on اثنين, 11/25/2024 - 13:44
توفيت السيدة مريم رفول والدة زوجة العميد الركن وليد مرعب من أركان الجيش للعمليات.
توفيت السيدة مريم رفول والدة زوجة العميد الركن وليد مرعب من أركان الجيش للعمليات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - سيسوق - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن وليد مرعب على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٠٥٩٨٧.
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Date:
الأحد, نوفمبر 24, 2024