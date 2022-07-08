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Published by lebarmy10 on أحد, 08/07/2022 - 18:07
توفيت السيدة جميلة أسعد سلامة والدة زوجة العميد الصيدلي جمال مكرزل رئيس جهاز مراقبة الخدمات الطبية ووالدة الرائد الصيدلي المتقاعد رودينه خنفور من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جميلة أسعد سلامة والدة زوجة العميد الصيدلي جمال مكرزل رئيس جهاز مراقبة الخدمات الطبية ووالدة الرائد الصيدلي المتقاعد رودينه خنفور من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار انطونيوس – الخيام مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 8 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الأوقاف المسيحية الخيام، وبتاريخ 9 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار ضومط زوق مكايل.
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Date:
الأحد, أغسطس 7, 2022