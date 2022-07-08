توفيت السيدة جميلة أسعد سلامة والدة زوجة العميد الصيدلي جمال مكرزل رئيس جهاز مراقبة الخدمات الطبية ووالدة الرائد الصيدلي المتقاعد رودينه خنفور من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار انطونيوس – الخيام مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 8 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الأوقاف المسيحية الخيام، وبتاريخ 9 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار ضومط زوق مكايل.