Published by lebarmy5 on أربعاء, 03/06/2019 - 18:49

 توفيت السيدة أوديت يزبك والدة زوجة العميد الطبيب المتقاعد روي بيتر شكري من ضباط الجيش اللبناني.
 يقام المأتم بتاريخ 6 /3 /2019 الساعة 13,30 في كنيسة مار يوحنا المعمدان- وطى المصيطبة وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
 تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00  ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 7و8/ 3 /2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس (مار نقولا) الأشرفية.

 

 

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Date: 
الأربعاء, مارس 6, 2019