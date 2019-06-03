توفيت السيدة أوديت يزبك والدة زوجة العميد الطبيب المتقاعد روي بيتر شكري من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 /3 /2019 الساعة 13,30 في كنيسة مار يوحنا المعمدان- وطى المصيطبة وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 7و8/ 3 /2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس (مار نقولا) الأشرفية.