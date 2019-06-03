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Published by lebarmy5 on أربعاء, 03/06/2019 - 18:49
توفيت السيدة أوديت يزبك والدة زوجة العميد الطبيب المتقاعد روي بيتر شكري من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أوديت يزبك والدة زوجة العميد الطبيب المتقاعد روي بيتر شكري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 /3 /2019 الساعة 13,30 في كنيسة مار يوحنا المعمدان- وطى المصيطبة وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 7و8/ 3 /2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس (مار نقولا) الأشرفية.
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Date:
الأربعاء, مارس 6, 2019