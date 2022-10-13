توفيت السيدة تريز يوسف واكيم والدة زوجة العميد المتاقعد هنري السيقلي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 10 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة القديس جاورجيوس- المية مية – صيدا.

تقبل التعازي بتايخ 13/ 10 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 وباريخ 14 / 10/ 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 498971/ 03.