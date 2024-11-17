توفيت السيدة ليلى بطرس كنعان والدة زوجة العميد المتقاعد أسعد عبس يعقوب (٨٣٠٠٢٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٨ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال – تنورين الفوقا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار الياس – جسر الباشا، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٥٥٨٦.