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Published by lebarmy10 on أحد, 11/17/2024 - 18:26
توفيت السيدة ليلى بطرس كنعان والدة زوجة العميد المتقاعد أسعد عبس يعقوب (٨٣٠٠٢٣) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٨ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال – تنورين الفوقا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار الياس – جسر الباشا، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٥٥٨٦.
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Date:
الأحد, نوفمبر 17, 2024